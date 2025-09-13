حسين فهمي يوقع مذكرة تعاون سينمائي بين مصر والصين

أعلن النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إبرامه مذكرة تعاون وتفاهم وتبادل فني بين مصر والصين.

وكتب حسين فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: توقيع مذكرة تفاهم وتعاون وتبادل معرفي بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ووانج هونج شين رئيسة تحرير ونائب رئيس محطة الإذاعة والتلفزيون لمقاطعة سيتشوان.

ويستعد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية المقرر إقامتها في مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان بالصين، وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية تقديرية من اللجنة المنظمة للحدث.

جوائز الباندا الذهبية

وأكدت اللجنة المنظمة أن حضور الفنان الكبير حسين فهمي يثري الحدث، ويعكس خصوصية العلاقات الثقافية بين مصر والصين، ويمثل إضافة مهمة للحوارات الثقافية العالمية على أرض سيتشوان.

وسيتم خلال الدورة الثانية، التي تقام برعاية الاتحاد الصيني للأدب والفنون وحكومة مقاطعة سيتشوان، توزيع 27 جائزة عبر أربع فئات رئيسية: الأفلام، الدراما التلفزيونية، الوثائقيات، وأفلام التحريك.

وتهدف الجوائز لتكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية ذات التأثير الإنساني والثقافي، بحضور مجموعة من كبار الفنانين وشخصيات الصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن فعاليات الحدث "ليلة الباندا الذهبية" والمائدة المستديرة الدولية حول الثقافة والإبداع، بجانب العروض الفنية وتكريم الفائزين.

يذكر أن جائزة الباندا الذهبية (Golden Panda Awards) أُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد مرة كل عامين وتستضيفها مدينة تشنغدو بشكل دائم في مقاطعة سيتشوان.

وهي جائزة دولية ثقافية يُنظمها "اتحاد الصين للأدب والفنون" وحكومة مقاطعة سيتشوان، وتُقام بمدينة تشنغدو في الصين، مهد الباندا العملاقة ورمزها الثقافي. وتهدف إلى تكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ القيم الإنسانية عبر الفن السابع والإنتاج التلفزيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.