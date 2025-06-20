الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي

في حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان القدير حسين فهمي تنطلق أولى فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الخامسة والأربعون للمعرض العام تحت عنوان "الفن التشكيلي في عيون السينما"، وذلك الساعة 5.30 مساء الأحد المقبل 22 يونيو2025 في رحاب متحف الفن المصري الحديث ساحة دار الأوبرا، ويدير الحوار الدكتورة إيمان أسامة قوميسير عام الدورة الحالية.

ويتناول اللقاء عدة محاور منها الفنان التشكيلي في عيون الكاميرا في الدراما التليفزيونية والسينما، بين الواقع والخيال: السينما وتزييف صورة الفنان، رمز الفنان كمقاوم ومُعبر عن المجتمع، أين دور السينما في تأريخ السير الذاتية لرموز الفن التشكيلي المصري والعربي، السينما التشكيلية: عندما تصبح الصورة السينمائية هي بطلة العمل وأدواته. ويتخلل اللقاء الذي يستمر حتى السابعة مساءًا عروضًا لأجزاء من أفلام مختارة، ونقاش مفتوح مع الجمهور.

تجدر الإشارة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة كان قد افتتح فعاليات الدورة 45 للمعرض العام يوم 15 يونيو الجاري بقصر الفنون وقاعة الباب بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وبمشاركة 325 فنانًا ومجموع أعمال وصل 420 عملًا في مختلف مجالات الفن التشكيلي ويستمر العرض حتى منتصف يوليو القادم.

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