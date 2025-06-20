الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي

ندوة الفن التشكيلي
ندوة الفن التشكيلي في عيون السينما، فيتو

في حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان القدير حسين فهمي تنطلق أولى فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الخامسة والأربعون للمعرض العام تحت عنوان "الفن التشكيلي في عيون السينما"، وذلك الساعة 5.30 مساء الأحد المقبل 22 يونيو2025 في رحاب متحف الفن المصري الحديث ساحة دار الأوبرا، ويدير الحوار الدكتورة إيمان أسامة قوميسير عام الدورة الحالية.

ويتناول اللقاء عدة محاور منها الفنان التشكيلي في عيون الكاميرا في الدراما التليفزيونية والسينما، بين الواقع والخيال: السينما وتزييف صورة الفنان، رمز الفنان كمقاوم ومُعبر عن المجتمع، أين دور السينما في تأريخ السير الذاتية لرموز الفن التشكيلي المصري والعربي، السينما التشكيلية: عندما تصبح الصورة السينمائية هي بطلة العمل وأدواته. ويتخلل اللقاء الذي يستمر حتى السابعة مساءًا عروضًا لأجزاء من أفلام مختارة، ونقاش مفتوح مع الجمهور.

تجدر الإشارة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة كان قد افتتح فعاليات الدورة 45 للمعرض العام يوم 15 يونيو الجاري بقصر الفنون وقاعة الباب بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وبمشاركة 325 فنانًا ومجموع أعمال وصل 420 عملًا في مختلف مجالات الفن التشكيلي ويستمر العرض حتى منتصف يوليو القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة حسين فهمي لدورة الخامسة والأربعون للمعرض العام الفن التشكيلي في عيون السينما الفنان التشكيلي الدورة 45 للمعرض العام الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية

الأكثر قراءة

سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ16 بعد الخسارة من بالميراس بمونديال الأندية

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

إيران تعلن اعتقال 6 عميلات للموساد قبل هروبهن من البلاد

أول تعليق لـ ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

نيويورك تايمز عن مسؤولين: إيران قد تتجه لإنتاج قنبلة إذا هاجمت واشنطن منشأة فوردو أو اغتالت إسرائيل خامنئي

إيران تعلن إحباط محاولة اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية