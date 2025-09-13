السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن بعض المناطق بنجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء إجراء أعمال الصيانة النصف السنوية على أكشاك الكهرباء المدينة.


وأوضحت أن فصل التيار الكهربي اليوم السبت الموافق 2025/9/13 م من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

 

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: "شارع الجمهورية من الشيخ هرمل إلى السجرات".

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

الجريدة الرسمية
