الرقابة تجيز "الضيف رقم 11" ومحمد نور ينتهي من تسجيل أغنية الفيلم

أجازت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية عرض فيلم "الضيف رقم 11" للمخرج خالد مهران، وذلك لفئة ما فوق الـ 16 عامًا، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال التشويقية، حيث تدور أحداثه عن الفساد المجتمعي الذى يخلق مجرمين وإرهابيين.

فيلم الضيف رقم 11

يأتي فيلم "الضيف رقم 11" بطولة جماعية لعدد كبير من الوجوه الجديدة وهم محمد سعيد، جهاد الدهان، لميس عدلي، شريف صابر، محمد عبدالرحيم، ريهام أبو بكر، منة المصري، محمود ناجي، أيمن المصري، مريم هشام، لميس هاشم، نادين عادل، حاتم رجاء، زينة هاشم، نيجار محمد، إيمان صبحي، محمد غريب، علاء موازيني، محمد عادل، عمرو السيد.

وكان المطرب محمد نور قد انتهى مؤخرًا من تسجيل الأغنية الخاصة بالعمل، والتي تحمل عنوان (ماشية بالمقلوب)، الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور، وتوزيع كريم أسامة، وهندسة صوت ومكساج المهندس محمود عزت، الفيلم إنتاج كرى ايكو، تأليف وسام المدني وأشرف عجور، مدير التصوير تامر جوزيف، للمخرج خالد مهران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.