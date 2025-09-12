بالاسعار والمساحات، طرح أراض استثمارية بالمدن الجديدة في الصعيد

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لقطع الأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرضا بمساحة 2471 مترا بسعر 2960 جنيها وارض سكني بمساحة 2471 مترا بسعر 2960 جنيها

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 27000 متر بسعر 2000 جنيه وأرض تجاري بمساحة 10100 متر بسعر 6055 جنيها.

كما تطرح بالعاصمة الإدارية الجديدة أرضًا بنشاط تجاري إداري بالحي السكني الثالث بمنطقة الواحة بمساحة 4059 مترًا مربعًا بسعر 25565 جنيهًا للمتر وفق آلية التخصيص الفوري.

وحددت نسبة البنائية أنه لا تزيد مساحة المباني على 30% من مساحة قطعة الأرض ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

شهد جهاز مدينة العبور الجديدة جلسة مزاد علني لطرح مجموعة من المنشآت التجارية والخدمية بحق انتفاع لمدة 10 سنوات بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتلبية احتياجات السكان.

وتضمن الطرح (7) محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 30 و40 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مبنى حضانة بمنطقة الياقوت بالحي 14 على مساحة 2812 مترًا مربعًا إلى جانب حضانة أخرى على مساحة 1912 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالحي 39 في منطقة 2600 فدان سابقًا.

وأسفرت الجلسة عن بيع (7) محلات تجارية وصيدلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليون جنيه بالمزايدة العلنية إلى جانب رسو المزاد على مبنى الحضانة بمساحة 1912 مترًا مربعًا بحق انتفاع سنوي لمدة 10 سنوات في خطوة تعكس حجم الإقبال من المستثمرين على المدينة.

ويُعد هذا الطرح جزءًا من خطة جهاز مدينة العبور الجديدة لتوسيع نطاق الخدمات العامة وتوفير منشآت متكاملة تلبي احتياجات المواطنين ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية الشاملة للمدينة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتقديم بالإعلان، حيث بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من ٢٣٨ ألف مواطن، بينما قام أكثر من ١٤٨ ألف مواطن بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

