ميريام فارس تحيي حفلا بالساحل الشمالي في هذا الموعد

تحيي الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفل غنائي بالساحل الشمالي يوم 19 من الشهر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

أسعار حفل ميريام فارس في الساحل الشمالي

وكشفت الشركة المنظمة لحفل ميريام فارس في الساحل الشمالي أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 2000 جنيه وحتى 3500 جنيه.

ومن المفترض أن تقدم ميريام عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة ومنها أنا مش أنانية، أنا غير، أنت الحياة وغيرهم.

المقارنة بين ميريام فارس وشاكيرا

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ردت على تشبيهها بالنجمة العالمية شاكيرا مؤكدة أن الأخيرة نجمة كبيرة وموهبة وشاطرة مشيرة إلي أنها تقبل بعض الانتقادات والبعض الآخر لا تقبله.

وأضافت “ميريام” خلال لقائها مع sky news، أنها لا تفكر في التمثيل بعد مسلسلها الأخيرة اتهام وأكدت أنها تلقت عروضا بعدها كثيرا ولكن المسلسل الأخير الذي قدمته أرهقها كثيرا.

وكشفت ميريام عن سر إخفاء وجه أولادها دائما في الصور قائلة بخاف عليهم من شر الناس مش كل الناس طيبة.

