حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في مشاجرة بالأسلحة البيضاء تسببت بمصرع شخص في الهرم

التحقيق في الواقعة

تستمع نيابة الهرم لأقوال شهود العيان في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، ووفاة أحد الأشخاص طعنا بسلاح أبيض. 

مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شارع سهل حمزة بنطاق منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين عرضه على الطب الشرعي واستخراج تصريح الدفن، كما تم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى قسم الشرطة، لحين عرضهم على الجهات المختصة للتحقيق معهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

نيابة الهرم الهرم الأجهزة الأمنية بالجيزة الجيزة

