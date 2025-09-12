ضبط 40 ألف أمبول وقرص مكملات غذائية مجهولة المصدر بالنزهة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 40 ألف أمبول وقرص مكملات غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن "غير مرخص" لتجارة الأدوية بمنطقة النزهة.

مخزن لتجارة الأدوية مجهولة المصدر بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التمويت بالقاهرة تفيد بضبط صاحب مخزن "غير مرخص" لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة النزهة لحيازته كميات من أمبول أدوية طبية ومكملات غذائية "مجهولين المصدر".

وبتفتيش المخزن عثر بداخله علي (12000 أمبول أدوية طبية "مجهولين المصدر" - 28000 قرص مكملات غذائية "مجهولين المصدر").

وبمواجهته اعترف بحيازتها وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

