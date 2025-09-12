الداخلية تضبط 9 أطنان مكمل غذائي و55 ألف قرص وعبوة مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي تنسيقًا، والجهات المعنية حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً المتعلقة بحجب الأدوية الطبية لبيعها بأزيد من الأسعار المقررة وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

مكمل غذائى مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع "غير مرخص ويفتقد للاشتراطات والمعايير الصحية" بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بداخله (27000 عبوة مكمل غذائى منتج نهائى "منتهى الصلاحية" غير صالح للاستهلاك الآدمى – 3 طن مكمل غذائى معد للتعبئة – 6,250 طن مواد خام مكملات غذائية "مجهولة المصدر" – 144 عبوة مكسبات طعم ورائحة ولون "مجهولة المصدر" – 50 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها علامات تجارية وهمية – خط إنتاج).



كما تم ضبط مخزن "غير مرخص" لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبداخله (12000 أمبول أدوية طبية "مجهولين المصدر" - 28000 قرص مكملات غذائية "مجهولين المصدر").



وتم ضبط مصنع ومخزن لمستحضرات التجميل "غير مرخصين" بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وبداخلهما (أكثر من 13 ألف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة – 371 لتر مواد خام "مستلزمات إنتاج" مجهولين المصدر– 10603 قطعة مستلزمات تعبئة مغشوشة ومقلدة).



وضبط مخزن لمستحضرات التجميل "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة العمرانية بالجيزة وبداخله (800 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولين المصدر).



وتم ضبط صيدلية ومخزن تابع لها "غير مرخصين" بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية وبداخلهما (600 ألف قرص أدوية طبية "مجهولة المصدر").



وذلك تمهيدًا لطرح المنتجات المشار إليها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

