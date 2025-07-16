السفير سامح أبو العينين يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ نتائج جولة المشاورات السياسية التجارية مع كندا

عقد السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى، بمشاركة كبار مسؤولي الوزارات والهيئات الوطنية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي، وعدد من البرلمانيين المصريين، وذلك بهدف متابعة تنفيذ نتائج جولة المشاورات السياسية التجارية التي قام بها مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية على رأس وفد ضمّ ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبترول، فضلًا عن مجموعة من رجال الأعمال والبرلمانيين في إبريل الماضي.

اجتماع مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية مع الجانب الكندي

وركَّز الاجتماع على متابعة ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات مع الجانب الكندي، وذلك اتساقًا مع ما تم التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا باستمرار الجهود المبذولة في إطار دعم استراتيجية الدولة لتعزيز فرص الاستثمار في مصر، لا سيّما فيما يتصل بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم التبادل التجاري.

طرح الفرص الواعدة التي تزخر بها السوق المصرية أمام الشركات الكندية

وتم خلال الاجتماع استعراض الفرص الواعدة التي تزخر بها السوق المصرية أمام الشركات الكندية، وسبل جذب الاستثمارات الكندية إليها، مع التأكيد على قدرة مصر على أن تشكّل منصة استراتيجية لانطلاق كندا نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية، من خلال توطين الصناعات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، على أهمية مواصلة متابعة نتائج المشاورات، بما يسهم في تنفيذ ما تم التوصل إليه من مخرجات، مشيرًا إلى ما تحقق من خطوات تنفيذية بالفعل، ومؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على وتيرة العمل ذاتها.

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