شرم الشيخ المسرحي يكرم هاني رمزي بدرع سميحة أيوب التقديري

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تكريم النجم هاني رمزي، خلال دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر.

تكريم هاني رمزي

ويمنح المهرجان النجم هاني رمزي، درع الفنانة سميحة أيوب، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الثرية بالأعمال المتميزة.

وسيقدم النجم هاني رمزي خلال فعاليات الدورة العاشرة ماستر كلاس بعنوان "الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل" يشارك فيه ضيوف المهرجان من النجوم والشباب من كل أنحاء العالم، ويتناول رمزي تجربته الفنية الثرية خلال مشواره الفني بين السينما والمسرح والتلفزيون.

هاني رمزي

يذكر أن النجم هاني رمزي واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، تميز بخفة دمه وأسلوبه الخاص الذي جمع بين الكوميديا الاجتماعية والقضايا الإنسانية، وقد تخرج رمزي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره من خلال المسرح، حيث كانت بدايته مع الراحل وحيد سيف في مسرحية" أناعايزة مليونير".

كما شارك النجم محمد صبحي في مسرحية" تخاريف" و" وجهة نظر" وتوالت بعدها العديد من المسرحيات منها " ألابندا وعفروتو وكده أوكيه وأبو العربي"، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية المميزة، حتى أصبح واحد من أهم صناع الضحك في مصر.

