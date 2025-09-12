الجمعة 12 سبتمبر 2025
الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لموقعة إنبي

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لموقعة إنبي المرتقبة بعد غد الأحد ضمن منافسات دوري نايل.

 يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.


موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

