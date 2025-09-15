قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مسار واضح للطعن وحل النزاعات

جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليضع إطارًا محددًا لمراحل الطعن على القرارات الضريبية، بهدف تقليص زمن النزاع بين الممول والإدارة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وضمان آلية عادلة تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.

خطوات تقديم الطعن الضريبي

تنص المادة (56) من القانون على أن مصلحة الضرائب تنظر الطعون المقدمة من الممولين عبر لجان داخلية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المصلحة. ويقدم الممول صحيفة الطعن من أصل وثلاث صور لمأمورية الضرائب المختصة، على أن تتضمن الصحيفة جميع أوجه الخلاف وأسباب الطعن بشكل محدد، وإلا اعتبر الطعن غير مقبول.

آلية عمل اللجان الداخلية

تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بموعد الجلسة خلال 30 يومًا من إيداع صحيفة الطعن، ويتم الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو بوسائل إلكترونية معترف بها قانونًا، أو بمحضر رسمي. وفي المقابل، على المأمورية المختصة إرسال ملف الممول مدعومًا بمذكرة رد خلال 15 يومًا.

تسجل اللجنة بيانات الطعن في دفتر خاص، وتلتزم بالبت فيه خلال 60 يومًا من استلام الملف، مع إمكانية مد المدة لفترة مماثلة إذا وجدت أسباب جدية تذكر في محضرها. فإذا تمت تسوية الخلاف خلال هذه الفترة تصبح الضريبة نهائية، أما إذا لم يتم التوصل لتسوية، تحيل اللجنة النزاع إلى لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا مع إرفاق رأيها وإخطار الممول بذلك رسميًا.

إجراءات الإحالة والبت النهائي

إذا لم تُحِل اللجنة الداخلية الخلاف في المدة المحددة، يحق للممول أو من يمثله التوجه مباشرة إلى رئيس لجنة الطعن خلال 15 يومًا، مرفقًا بصورة من صحيفة الطعن. ويلتزم رئيس اللجنة بتحديد جلسة خلال 15 يومًا وأمر بضم ملف الممول وفي حال تجاوز المواعيد دون البت أو الإحالة، ينتقل الملف تلقائيًا إلى لجنة الطعن، مع تحميل المسؤولية التأديبية للجهة المتسببة في التأخير.

وتلتزم مأموريات الضرائب المختصة بتنفيذ قرارات اللجان الداخلية خلال يومين من صدورها، وفي حال الاتفاق على تسوية الخلاف يتم ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة وإخطار الممول خلال 15 يومًا.

وشهدت السنوات الماضية تعدد القوانين المنظمة للعمل الضريبي، وهو ما تسبب أحيانًا في تعقيد الإجراءات وتباين طرق حل النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية. ومع اتساع النشاط الاقتصادي وزيادة حجم التعاملات، ظهرت الحاجة إلى قانون موحد يضع إطارًا واضحًا للإجراءات ويختصر زمن الطعن والفصل في القضايا الضريبية.

ومن هنا صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليجمع بين القواعد المطبقة في مختلف أنواع الضرائب، ويضع مسارًا محددًا لتسوية الخلافات، بدءًا من تقديم الطعن وحتى البت النهائي فيه. الهدف كان ضمان سرعة الفصل، تعزيز الشفافية، وإيجاد توازن بين تحصيل حقوق الدولة وحماية الممول من طول النزاعات أو تضارب القرارات.

