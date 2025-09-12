الجمعة 12 سبتمبر 2025
اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

محمود الخطيب
محمود الخطيب

لا حديث يعلو عن صوت القنبلة التى فجرها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، باعتزاره عن استكمال الدورة الحالية وعدم ترشحه فى الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء لظروف صحية، حيث يتأهب الجميع داخل القلعة الحمراء لمتابعة تطورات مفاجأة بيبو التى بسببها أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي حالة الطوارئ، لحين الوقوف على الموقف النهائى بشأن ترشح الخطيب من عدمه فى الانتخابات المقبلة.

يأتي ذلك بعد الخطاب الرسمي الذى وقعه الخطيب موجهًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والذى تم تسريبه خلال الساعات التى أعقبت صدور قرار الخطيب بعدم خوض الانتخابات المقبلة.

المعلومات القادمة من النادي الاهلي تؤكد أن مجلس النادي الأحمر قد يضطر لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، إذا تمسك الخطيب بقراره بجانب تدخل لجنة الحكماء بالنادي لإثناء الخطيب عن قراره.

وسيكون الاجتماع الطارئ لبحث البدائل، وتحديد من ينوب لإدارة الأعمال في الأهلي لحين الانتخابات المقبلة، المقرر لها بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.

والفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا واحدًا لمجلس إدارة الأهلي، بعد الجمعية العمومية الخاصة لتحديد موعد الاجتماعات، ذلك عدا الاجتماع الطارئ إذا تقرر انعقاده.

