الدوري الفرنسي، الشرطة تمنع جماهير باريس من حضور مباراة مارسيليا تحسبًا لأعمال شغب

الدوري الفرنسي، أعلنت الشرطة الفرنسية رسميا منع جماهير باريس سان جيرمان من حضور مباراة الفريق أمام مارسيليا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره مارسيليا، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

بيان الشرطة الفرنسية بشأن جماهير باريس سان جيرمان

أصدرت شرطة مارسيليا، بيانا رسميا أعلنت خلاله منع جماهير باريس سان جيرمان من التنقل إلى مارسيليا بسبب المناوشات التي تصاحب مباريات الفريقين، والتي كانت واضحة في المباراة الأخيرة.

وتضمن البيان النص الآتي: "العلاقة بين جماهير أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان تتّسم بعداء شديد منذ سنوات طويلة، كما يتضح من تكرار الأحداث الخطيرة التي تمسّ النظام العام أثناء المباريات التي تجمع بين الفريقين".

وأضاف بيان الشرطة الفرنسية: "خلال المباراة التي جمعت أولمبيك مرسيليا مع نادي باريس إف سي بتاريخ 23 أغسطس 2025 في ملعب أورانج فيلودروم، تمكن مشجع لباريس سان جيرمان من التسلل بين جماهير باريس إف سي دون علم النادي الباريسي، وقام بلصق ملصقات خاصة بنادي باريس سان جيرمان في مدرجات الضيوف، ونشر هذا الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضبًا كبيرًا لدى مشجعي مرسيليا (الألتراس)، وكاد أن يؤدي إلى اقتحام المدرج، وهو ما تم تجنبه بفضل تدخل قوات الأمن".

موقف نادي مصطفى محمد، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة

ويتقاسم باريس سان جيرمان وليون صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الثالثة ولكل منهما 9 نقاط.

وشهدت الجولة الثالثة من "الليج وان" فوز لانس على بريست 3-1، وليل على لوريان 7-1، ونانت على أوكسير 1-0، وباريس سان جيرمان على تولوز 6-3، وتعادل أنجيه مع رين 1-1، وفوز باريس إف سي على ميتز 3-2، ولوهافر على نيس 3-1، وموناكو على ستراسبورج 3-2، وليون على مارسيليا 1-0.

وقاد مصطفي محمد نانت لتحقيق أول فوز بالدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري علي حساب أوكسير 1-0 بعد الخسارة في أول جولتين.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط

2- ليون 9 نقاط

3- ليل 7 نقاط

4- موناكو 6 نقاط

5- لانس 6 نقاط

6- ستراسبورج 6 نقاط

7- تولوز 6 نقاط

8- أنجييه 4 نقاط

9- رين 4 نقاط

10- مارسيليا 3 نقاط

11- لوهافر 3 نقاط

12- نيس 3 نقاط

13- نانت 3 نقاط

14- أوكسير 3 نقاط

15- باريس إف سي 3 نقاط

16- لوريان 3 نقاط

17- بريست نقطة واحدة

18- ميتز بدون نقاط

