«فنان الشعب» في اليوم المصري للموسيقى بالإسكندرية

فنان الشعب، فيتو
فنان الشعب، فيتو

 ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية أمسية خاصة بعنوان “فنان الشعب” تستعرض مسيرة وإبداعات واحد من أهم رموز الموسيقى في مصر، وذلك بمشاركة المعماري حمدي السطوحي ومجموعة من الفنانين المبدعين من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان الكبير نصير شمة، ياتى في إطار الاحتفاء بـ اليوم المصري للموسيقى

 

الأمسية تفتح نافذة على تاريخ الفن المصري الأصيل وتلقي الضوء على الإرث الموسيقي لفنان الشعب، في أجواء موسيقية وثقافية مميزة تجمع بين الحوار والإبداع الحي

يشارك في الأمسية المعماري حمدي السطوحي وبمصاحبة بيت العود العربي (نصير شمة)

مع حضور كل من: محمد يحيى – سلمى مختار – ماريو سعيد – مروان الصواف – عبدالرحمن قرقاره

مركز الحرية للابداع بالاسكندرية حمدي السطوحي

