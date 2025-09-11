أمير هشام يعلن رحيله عن قناة النهار

أعلن الإعلامي الرياضي أمير هشام رحيله عن شاشة قناة النهار بعد 3 سنوات قدم فيها برنامج "بلس 90".

وكتب أمير هشام في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: انتهت رحلة بلس 90.. شكرًا للأستاذ علاء الكحكي، وشكرًا لقناة النهار، على مدار 3 سنوات تشرفت بتقديم البرنامج من خلال شاشة القناة المحترمة والعريقة.

أصعب اللحظات في حياتي

أضاف: يمكن دي من أصعب اللحظات اللي بمر بيها، لأني بكره جدًا لحظات الوداع، لكن دي سنة الحياة… كل بداية لها نهاية.

ووجه أمير الشكر لكل مسئولي قناة النهار على رأسهم علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة القناة، ومحمد هاني رئيس القناة، ولكل فريق عمل البرنامج.

