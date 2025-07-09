مدبولي يكشف السر وراء دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والإقليمية، يشهد حالة من التعافي ويحقق تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الإصلاحية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.

وأوضح مدبولي أنه تم التوافق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الخامسة مع السادسة ضمن البرنامج التمويلي الموقّع بين الطرفين، مؤكدًا أن بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرًا أشادت بتحقيق الأهداف والمستهدفات المُتفق عليها خلال المراجعة الخامسة، باستثناء بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الخاص بطرح الأصول لم يحقق المستهدف في التوقيت الحالي، نظرًا للظروف الجيوسياسية العالمية وتأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار وتقييمات الأصول. وقال مدبولي: “لا يمكننا طرح أصول الدولة في ظروف لا تضمن تعظيم الاستفادة منها أو تحقيق القيمة العادلة لها، فهذا لا يخدم المصلحة العامة”.

وتابع مدبولي بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معًا في نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2025، بما يمنح مصر وقتًا أفضل لتحقيق المستهدفات في بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار

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