نقيب الصحفيين يشارك في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

يشارك الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الرابعة عشرة.

واستضاف المنتدى نخبة من المفكرين والمبتكرين والأكاديميين العالميين، وذلك لتقديم رؤى وتجارب متقدمة تعالج قضايا محورية في مجالات التعليم، والابتكار، والأمن الغذائي، والاستدامة، وذلك تحت شعار “اتصال من أجل جودة الحياة”.

وضم المنتدى، الذي انعقد يومي 10 و11 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، برنامجًا شاملًا يتضمن عشرات الجلسات الحوارية والخطابات الملهمة وورش العمل التخصصية، تُعقد عبر 22 منصة تفاعلية بمشاركة قادة حكوميين، وصناع قرار، وخبراء من مختلف دول العالم، بهدف ترسيخ مفهوم الاتصال الفعّال كعنصر جوهري لتحسين جودة الحياة.

واستعرض المنتدى ثلاث تجارب عالمية نوعية تسلط الضوء على كيفية تحويل التحديات إلى فرص، من خلال التعليم المبتكر، والذكاء الاصطناعي الإنساني، والاتصال الغذائي المستدام، بما يسهم في بناء أنظمة قادرة على تعزيز رفاه المجتمعات وتحقيق استدامة طويلة الأمد.

وألقى المبتكر والمهندس الملاوي ويليام كامكوامبا خطابًا بعنوان “عندما يصبح الفكر طاقة للتغيير”، يروي فيه تجربته الملهمة في مواجهة المجاعة في قريته من خلال ابتكار توربينات رياح بأدوات بسيطة، ويؤكد أن دعم الأفكار المحلية المبدعة من خلال الاتصال الحكومي يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وبناء مجتمعات أكثر صمودًا.

كما شارك البروفيسور أسامة خطيب، أستاذ علوم الحاسوب بجامعة ستانفورد ورئيس المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية “IFRR”، والحائز على جائزة “نوابغ العرب”، بخطاب تحت عنوان “شيفرة الحياة الجديدة.. ذكاء إنساني وتكنولوجيا تفاعلية”، يستعرض فيه أحدث التقنيات في مجال الروبوتات الذكية ودورها في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مع التأكيد على أهمية تضمين القيم الأخلاقية والإنسانية في تصميم وتطوير هذه التقنيات.

وقدم الدكتور كاران راجان، الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والمحاضر في جامعة سندرلاند، خطابًا بعنوان “الاتصال الغذائي وثورة البروتين.. إلى أين؟”، يتناول فيه التحولات الكبرى في قطاع الغذاء من خلال استخدام التكنولوجيا وتطوير مصادر بروتين مستدامة، ودور الاتصال في بناء وعي مجتمعي يدعم أنظمة غذائية أكثر أمانًا واستدامة.

وارتكز المنتدى هذا العام على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، حيث يسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات، وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المستقبلية، عبر بناء جسور تواصل فاعلة بين الحكومات والمجتمعات.

ويُعد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة رائدة في تسليط الضوء على نماذج ملهمة من الاتصال الفعّال، وتسريع تبني السياسات والممارسات التي ترتقي بجودة الحياة وتدعم رؤية الشارقة في أن تكون مركزًا عالميًا للابتكار والتواصل الحكومي المستدام.

وشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 237 متحدثًا دوليًا في 51 جلسة و110 فعاليات متنوعة على 22 منصة تفاعلية، بمشاركة 30 شريكًا محليًا ودوليًا. وتشمل الفعاليات 7 خطابات ملهمة و22 ورشة عمل، وتناقش خمس أولويات عالمية هي: الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، تأكيدًا لدور الاتصال الاستراتيجي في صناعة التأثير وتحفيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.