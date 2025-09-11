خلال الجولة السادسة، 4 أندية تبحث عن فوزها الأول في الدوري المصري

تستأنف مباريات الدوري المصري غدا الجمعة، بمباريات الجولة السادسة بعد توقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية وارتباط المنتخب الوطني بخوض مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم.

ويغيب بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت & البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد & الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو & الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة & المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود & الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا & سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك & المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش & مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية & ووادي دجلة.. الثامنة مساء.

4 أندية تبحث عن فوزها الأول في الدوري المصري

ورغم مرور 5 جولات من الدوري المصري، إلا أن هناك 4 أندية لم تحقق أي انتصار وتبحث عن فوزها الأول في الجولة السادسة وهي أندية البنك الأهلي والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية وفاركو.

فيما حافظت 5 أندية فقط على سجلها خالٍ من الهزائم حتى الآن وهي المصري البورسعيدي وبتروجيت وغزل المحلة وسموحة والجونة.

فيما يتصدر الجزائري عبدالرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف قبل الجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

3- صامويل أمادي، سموحة، هدفان

3- بدر موسى، بتروجت، هدفان

3- أحمد عاطف، زد ، هدفان

3- ناصر ماهر، الزمالك، هدفان

3- صلاح محسن، المصري، هدفان

3- عمرو السولية، سيراميكا كليوباترا، هدفان

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان

3- شيكو بانزا، الزمالك، هدفان

3- وليد الكرتي، بيراميدز، هدفان

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة

1- المصري 11 نقاط

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجيت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- الحدود 5 نقاط

15- الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتان

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

