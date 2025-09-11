الخميس 11 سبتمبر 2025
مصر وبريطانيا تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وترفضان تهجير الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطرق اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على عبورها، والإفراج عن الرهائن والأسرى، كما تم التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول عددًا من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض مستوى التعاون القائم بين البلدين، والتوافق على مواصلة تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم جهود التنمية والازدهار للشعبين. ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في اقرب فرصة ممكنة.
 

