تعرف على سعر أرخص سبيكة 1 جرام داخل الأسواق

السبائك الذهبية
السبائك الذهبية

ننشر أسعار أرخص سبيكة ذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 2025.9.11 داخل الأسواق المحلية، والتى تتراوح ما بين ربع ونصف جرام ذهب.

أرخص سبيكة ذهب فى الأسواق

 وسجلت السبيكة الجرام ما يقرب من 6085  جنيها إلى 6200 جنيه حسب الشركة، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم فى البورصة العالمية.

ويرى محللون أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب عمليات جني الأرباح، إلا أن بقاء الأسعار فوق مستوى 3600 دولار للأونصة يعكس استمرار موجة الصعود، لاسيما بعد بيانات أميركية أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين وضعفًا في سوق العمل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المنتجين هبط إلى 2.6% في أغسطس مقابل 3.3% في يوليو، بينما ارتفع المؤشر الأساسي "باستثناء الغذاء والطاقة" بنسبة 2.8% فقط.

هذه الأرقام، إلى جانب بيانات توظيف أضعف من المتوقع، عززت الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع ترجيحات بحدوث ثلاث تخفيضات مماثلة قبل نهاية العام الحالي.

