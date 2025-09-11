باسم الشربيني يستعرض أسباب صعوبة تراجع أسعار العقارات

أكد باسم الشربيني رئيس لجنة العاصمة الإدارية بجمعية المطورين العقاريين، الرئيس التنفيذي لشركة اتقان للاستشارات المالية والتجارية على أن هناك بعض الشركات العقارية بالفعل قامت بالتسعير خلال فترة أزمة الدولار بقيم تتراوح ما بين 70 – 100 جنيه، وذلك نتيجة للسياسات التحوطية التى اتخذتها الشركات بسبب عدم استقرار السوق وأسعار الصرف.



واستبعد باسم الشربيني، فى تصريحات خاصة اتجاه لـخفض أسعار العقارات، وأرجع ذلك لسببين رئيسيين الأول هو اتجاه أسعار الدولار، متسائلا: هل يستمر الدولار فى التراجع الفترة القادمة؟ والسبب الثاني هو مصلحة عملاء الشركات والمشترين خلال أول طروحات الشركات ولا يمكن البيع بأسعار أقل مما اشتروا بها وأهم شيء عند الشركات مصلحة عملائها ولن تعرضه للخسارة حتى يستمر فى الشراء.



وأوضح أن الأمر مرتبط أيضا بأسعار الفائدة والتى شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة وبدأت مؤخرا تشهد تراجع

وأشار إلى أن الشركات بدأت تلجأ لسياسات مختلفة بديلة عن خفض الأسعار وهى إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فى السداد وزيادة فترات التقسيط حتى وصلت لـ14 سنة لدى إحدى الشركات العقارية وهو أمر يحدث لأول مرة بالسوق العقاري، لافتا إلى أن الشركات فى مصر تقوم في هذه الحالة بدور البنوك بالتمويل على فترات طويلة على عكس ما يحدث فى جميع دول العالم.

وردا على سؤال حول خفض الشركات لأسعار الوحدات التى تم بيعها بتسعير مرتفع، قال باسم الشربيني " هذا الأمر لا يحدث وصعب تنفيذه على أرض الواقع".

