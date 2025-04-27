الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

عاملون يكشفون سبب حريق صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء

حريق، فيتو
حريق، فيتو

استمعت نيابة الزاوية الحمراء إلى أقوال العاملين في حريق صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء، وأكدوا أن النيران اندلعت بسبب ماس كهربائي. 

وأشار العاملون إلى أنهم فوجئوا باشتعال النيران بالصيدلية أثناء وجودهم فحاولوا إطفاءها ثم أبلغوا قوات الحماية المدنية التي حضرت إلى المكان ونجحت في إخمادها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

من جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، كما تمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أقسام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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