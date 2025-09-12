تهدف لوضع مصر على الخريطة الدولية، 10 معلومات عن جامعة النقل المصرية الجديدة

أعلنت وزارتا النقل والتعليم العالي إنشاء جامعة النقل المصرية، من خلال اجتماع مشترك بين وزيري التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والنقل اللواء كامل الوزير، حضره الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية بـوزارة التعليم العالي، والدكتورة رشا شرف، أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للنقل السككي والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل واللواء محمد سعيد مساعد وزير النقل للتصميم ومتابعة مشروعات النقل.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير، أهم المعلومات المتاحة عن جامعة النقل المصرية الجديدة، والتخصصات الدراسية التي ستحتوي عليها.

10 معلومات عن جامعة النقل المصرية

كشف الاجتماع الأول بين الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، واللواء كامل الوزير وزير النقل، عن معلومات هامة تخص إنشاء جامعة النقل المصرية الجديدة، نرصدها في ما يلي:

يتم إنشاء الجامعة بشراكة بين وزارتي التعليم العالي والنقل وصندوق تطوير التعليم. ستندرج الجامعة تحت مظلة مجلس الجامعات التكنولوجية. تهدف لوضع مصر على الخريطة الدولية كدولة رائدة في التعليم المتخصص بقطاع النقل. تعمل على سد الفجوة في الكفاءات البشرية بتخريج مهندسين متميزين لمواكبة حجم المشروعات القومية التي تشهدها البلاد. تدعم خطة تحول مصر إلى مركز تعليم متخصص للدول الإفريقية والعربية. تسعى الجامعة لعقد شراكات مع جامعات مرموقة في مجال النقل من بين الجامعات الشريكة جامعة النقل الوطنية بكوريا (KNUT)، وجامعة كوريا البحرية والمحيطات (KMOU). ستضم الجامعة ثلاث كليات رئيسية هي كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا النقل وكلية اقتصاديات النقل بأقسام وبرامج متنوعة. تعمل الجامعة على إعداد خريجين قادرين على تصميم وتشغيل وإدارة مختلف مشروعات النقل وصناعة وسائل النقل. تعقد الوزارتان الآن لقاءات مكثفة لدفع خطة تنفيذ الجامعة والبدء في إنشائها.

