محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

المغني الإيراني الشهير
المغني الإيراني الشهير أمير حسين مقصودلو، فيتو

أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، مساء الأربعاء، أن المغني الإيراني الشهير أمير حسين مقصودلو، المعروف باسم تتلو، والمحكوم بالإعدام، لم يُدرج في قائمة العفو الأخيرة التي صدرت بموافقة المرشد الأعلى علي خامئني.

 

وأوضحت الوكالة أن العفو استثنى المحكومين بجرائم حدّية، مشيرة إلى أن ملف تتلو يُتابع بشكل منفصل؛ وكانت شقيقته صرحت مؤخرًا بأنه مشمول بالعفو، الأمر الذي نفته الوكالة القضائية.


سبق أن أعلن المتحدث باسم القضاء أصغر جهانجير، أن ملف تتلو أُرسل في الـ9 من سبتمبر، إلى مكتب رئيس السلطة القضائية بعد التأكد من توبته، وفي حال المصادقة يُرفع طلب العفو إلى المرشد الأعلى.

كما أوضح مركز الإعلام القضائي أن خامنئي صادق، أمس، على عفو عن مئات السجناء، بمن فيهم بعض المحكومين الأمنيين الذين مضى على أحكامهم أكثر من 5 سنوات دون اتخاذ مواقف مناهضة للدولة، إضافة إلى القُصّر وقت ارتكاب الجريمة، وكبار السن، والنساء، والمرضى بأمراض مستعصية، وكذلك المدانون بقضايا مالية.


وأدين تتلو، أحد أبرز نجوم موسيقى الراب في إيران، بتهم تشمل الفساد الأخلاقي والتحريض على الفجور عبر أعماله الفنية وتسجيلاته المصورة، إضافة إلى اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
 

وأثارت قضيته جدلًا واسعًا داخل إيران وخارجها، بين من يعتبر الحكم بحقه جزءًا من تشديد القيود على الحريات الفنية، ومن يراه نتيجة لتجاوزاته القانونية.

