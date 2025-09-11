19 منهم في حالة خطرة، إصابة العشرات في انفجار صهريج غاز بالمكسيك (فيديو)

أصيب 57 شخصًا بجروح، بينهم 19 جروحهم خطرة، في انفجار شاحنة صهريج غاز في شرق مكسيكو، بحسب ما أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروجادا إنّ الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة إيستابالابا المكتظّة بالسكّان في شرق مكسيكو ممّا تسبّب بحريق ضخم وتضرّر 18 سيارة.

وأضافت أنّ الجرحى، ومن بينهم 19 أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.

بدورها، قالت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية "لم يتمّ الإبلاغ عن أيّ وفيات حتى الآن".



وأظهرت مشاهد بُثّت على قنوات التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الانفجار الذي بدا هائلًا وأحدث كرة لهب ضخمة أمكن رؤيتها من بعيد.

#Explosión de pipa de gas en el #PuenteDeLaConcordia, cerca del #Metro #SantaMarthaAcatitla (#Iztapalapa), #CDMX.



Se reportan 18 heridos, no hay fallecidos. Servicios de emergencia atienden la zona. 🚨



Fotos y videos: Redes sociales. (Se recomienda discreción) ⚠️ pic.twitter.com/5zg1JhG3X4 — Tres Tv México (@TresTvMexico) September 10, 2025

وفي هذه المشاهد تظهر امرأة تحمل بين يديها رضيعا وقد أصيب ذراعاها ووجهها بحروق، كما يظهر رجلان التهمت النيران ملابسهما واحترق جلدهما.

وفي مقاطع فيديو أخرى ظهر عشرات الأشخاص وهم يفرّون من مكان الكارثة وسط حالة من الرعب، وخلفهم ألسنة من اللهب.

وقال بابلو فاسكيز، وزير أمن العاصمة، للصحفيين "نعلم من خلال صور كاميرات المراقبة أنّ أشخاصا كانت النيران تشتعل فيهم وهم يغادرون مركباتهم".

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا لجلاء ملابسات الانفجار الذي تسبّب أيضا بتضرّر نحو 18 مركبة.



وبحسب رئيسة البلدية فإنّ الشاحنة الصهريج كانت تنقل ما يقرب من 50 ألف لتر من الغاز حين "انقلبت" على ما يبدو.

وأظهرت مشاهد من موقع الكارثة الشاحنة مقلوبة على الطريق بعد أن أخمدت فرق الإطفاء النيران.

وفي مكان الحادث، شوهدت أيضا مركبات عديدة محترقة، من بينها شاحنة نقل، بينما كانت مركبات أخرى بلا إطارات ونوافذها محطّمة.

ويبلغ عدد سكان مكسيكو 9.2 مليون نسمة، بينهم حوالي 1.8 مليون نسمة يعيشون في إيستابالابا، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكّان في البلاد.

وأعاد الانفجار إلى الأذهان حوادث مرتبطة بمركبات نقل الوقود ومنشآت المحروقات.

وفي يناير 2019 تسبّب حريق تلاه انفجار في خط لأنابيب النفط بمقتل 137 شخصا في تلاويللبان، بولاية هيدالغو في وسط البلاد.

