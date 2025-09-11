موعد طرح فيلم سفاح التجمع بدور العرض السينمائي

أعلن أحمد الفيشاوي الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم (سفاح التجمع) وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد مبدئي لعرض فيلم سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي خلال نصف شهر أكتوبر في السينمات بالتزامن مع الموسم الشتوي.

تصوير مشاهد سفاح التجمع

يأتي ذلك على الرغم من خروج طليقة سفاح التجمع وإطلاقها بيانًا يرفض تجسيد شخصية زوجها بعمل سينمائي حفاظًا على كرامة أسرتها وحماية نجلها من مطاردة المجتمع له ووصمه بالعار دائمًا بسبب أفعال والده.

وانضمت غفران محمد إلى فيلم سفاح التجمع ليكتمل فريق عمل الفيلم.

فريق فيلم سفاح التجمع

ويجسد الفيشاوي شخصية السفاح قاتل الفتيات اللاتي يجسد أدوارهن عدد من النجمات وفي مقدمتهن: اللبنانية سينتيا خليفة، وآية سليم، كذلك انضمت كل من: دينا سامي، ورنا رئيس لأبطال فيلم “سفاح التجمع”.

وأعلن السيناريست محمد صلاح العزب بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

وعن كواليس العمل قال صلاح العزب: “الحمد لله الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير عشان السفاح”.



وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا..إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء تحضيرات شخصية سفاح التجمع.

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

