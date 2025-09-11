ظهور عنصر نسائي، حكام مباريات غدا الجمعة بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات غدًا الجمعة، الموافق 12 سبتمبر 2025، ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتشهد الجولة السادسة بدوري نايل غياب بيراميدز عن الظهور، بسبب ارتباطه بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال، في الظهور الأول تاريخيًا للفريق السماوي بالبطولة العالمية.

حكام بتروجيت والبنك الأهلي

مباراة بتروجيت والبنك الأهلي التي ستقام في تمام الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت، سيتولى إدارتها تحكيميًّا طارق مجدي كحكم ساحة، ويعاونه كل من خالد حسين وأحمد عبد الغني، الحكم الرابع سيكون عبد الحكيم ناصر، بينما يتولى تقنية الفيديو (VAR) كل من محمود دسوقي ومحمود بدران.

حكام مباراة فاركو والاتحاد

وفي مباراة فاركو والاتحاد التي ستقام في الثامنة مساءً على إستاد برج العرب، سيدير اللقاء الحكم حمادة القلاوي، ويعاونه خالد السيد وطارق مصطفى، وشاهندة الحكم الرابع للمباراة، بينما يتولى تقنية الفيديو كل من أحمد جابر وعمرو السيد.

حكام مباراة زد والإسماعيلي

أما مباراة زد والإسماعيلي التي ستقام في الثامنة مساءً على إستاد القاهرة، فسيديرها الحكم محمد العتباني، ويعاونه عماد العقاد ومحمد سعيد شيكا. الحكم الرابع سيكون أحمد شهود، بينما يتولى تقنية الفيديو كل من عمرو الشناوي وهاني خيري.

