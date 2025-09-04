الريان القطري يعلن رسميا ضم ميتروفيتش من الهلال السعودي

أعلن نادي الريان القطري رسميا تعاقده مع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش قادما من الهلال السعودي، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الريان فيديو تقدم ميتروفيتش وعلقوا عليه بمثل بدوي شهير: "ما أبطى بالسيل إلا كبره.. ميتروفيتش رياني".

ويشير المثل البدوي إلى الربط بين تأخر الشيء وبين حجمه وأهميته، للربط إلى حسم الصفقة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، قبل أن يخرج من قائمة بطل آسيا المحلية في الموسم الجديد، بعد ضم داروين نونيز من ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولهام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

الريان القطري يحسم صفقة انتقال ميتروفيتش من الهلال السعودي

وكان الصحفي الموثوق في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، أعلن اليوم الخميس، حسم الريان لصفقة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ميتروفيتش ينضم إلى الريان القطري

وذكر رومانو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس، أن انتقال ميتروفيتش لصفوف الريان قد اكتمل بتوقيع العقود الرسمية، بعدما غادر اللاعب الدولي صفوف الهلال بالتراضي مع النادي.

الهلال تعاقد مع ميتروفيتش صاحب الـ 30 عامًا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف فولهام الإنجليزي.

وارتدى ميتروفيتش قميص نادي الهلال بـ 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15.

