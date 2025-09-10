رئيس البورصة يشارك قيادات شركة فيركيم فعالية قرع الجرس

نظمت شركة " فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات اليوم مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.



وقد شارك في الفعالية الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري – نائب رئيس البورصة المصرية، والمهندس علي ماهر - رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وعدد من قيادات البورصة المصرية والشركة ولفيف من الشخصيات الاقتصادية.



وفي كلمته، أعرب رئيس البورصة المصرية عن سعادته بهذه المناسبة، مهنئًا إدارة ومساهمي الشركة ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية.

وأكد أن البورصة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها تبسيط الإجراءات ودعم الشركات لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة منظومة الإفصاح، بما يسهم في زيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تساعد على تعميق السوق وتنويع قطاعاته.

وأوضح "عزام" أن استراتيجية البورصة تستهدف دعم وتشجيع الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو والتوسع، بما يتسق مع الفلسفة الأساسية التي أُنشئ من أجلها هذا السوق، وهي أن يكون منصة فاعلة لتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام وتوسعات متدرجة تؤهلها للانتقال إلى السوق الرئيسي.



وأشار رئيس البورصة إلى أن عدد الشركات التي انتقلت من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بلغ عشر شركات، بينها شركتان خلال العام الحالي، وتعد شركة فيركيم أولى هاتين الشركتين التي يبدأ التداول على أسهمها بالسوق الرئيسي.

وأكد حرص البورصة على الترويج لقيد الشركات الواعدة الجديدة، داعيًا تلك الشركات إلى الاستفادة من المزايا التي يتيحها التواجد داخل سوق الأوراق المالية للحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على أدائها ويسهم في تعظيم رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ويعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، بما يتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني.

وصرّح المهندس علي ماهر - رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، بأن بدء التداول على أسهم الشركة بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية يُعد خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، وذلك بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطة طموحة لإعادة الهيكلة والتوسع.

وأوضح أن الشركة استكملت خلال الفترة الماضية عملية إعادة الهيكلة والاندماج، والتي تضمنت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 35.1 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، موزعًا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وثقة مساهميها في أدائها المستقبلي.

وأكد علي ماهر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ودعمًا لخطتها في تعزيز الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة أعمالها داخل السوق المحلي وزيادة حجم صادراتها، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالي الأمن الغذائي وتعميق الصناعة المحلية.



واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه بتوجيه الشكر لإدارة البورصة المصرية والهيئات الرقابية على تعاونهم البناء، مؤكدًا استمرار الشركة في العمل على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، وتعزيز موقعها كشركة رائدة في قطاع صناعة الأسمدة والكيماويات.

ويأتي انتقال الشركة للسوق الرئيسي عقب زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 35.1 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، وذلك في إطار عملية اندماج كل من شركتي أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وأسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.