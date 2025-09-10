أماندا سيفريد تتألق في العرض العالمي لفيلم بمهرجان تورنتو (صور)

تألقت الممثلة أماندا سيفريد، علي السجادة الحمراء للعرض العالمي لفيلمها الجديد The Testament of Ann Lee"، الذي أقيم منذ قليل ضمن فعاليات الدورة ٥٠ لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وظهرت أماندا بفستان أسود أنيق وبسيط، تميز بتطريزه بظهور كريستالية، جعلت أماندا أشبه بالأميرات.

تفاصيل فيلم The Testament of Ann Lee

The Testament of Ann Lee، فيلم موسيقي درامي تاريخي، من إخراج مونا فاستفولد، التي شاركت في كتابة السيناريو مع برادي كوربيت.

وهو من بطولة أماندا سيفريد في دور آن لي، الزعيمة المؤسسة لطائفة الشاكرز الدينية في القرن الثامن عشر.

الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وتقام الدورة ٥٠ من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وتشهد العروض الأولي لعدد من الأفلام العالمية، التي تتنافس علي الفوز بجوائز المهرجان.

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.



