الأربعاء 10 سبتمبر 2025
عصام كامل

ثقافة وفنون

أماندا سيفريد تتألق في العرض العالمي لفيلم بمهرجان تورنتو (صور)

آماندا سيفريد، فيتو
آماندا سيفريد، فيتو

تألقت الممثلة  أماندا سيفريد، علي السجادة الحمراء للعرض العالمي لفيلمها الجديد The Testament of Ann Lee"، الذي أقيم منذ قليل ضمن فعاليات الدورة ٥٠ لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وظهرت أماندا بفستان أسود أنيق وبسيط، تميز بتطريزه بظهور كريستالية، جعلت أماندا أشبه بالأميرات.

Image
Image

تفاصيل فيلم The Testament of Ann Lee

The Testament of Ann Lee، فيلم موسيقي درامي تاريخي، من إخراج مونا فاستفولد، التي شاركت في كتابة السيناريو مع برادي كوربيت.

وهو من بطولة أماندا سيفريد في دور آن لي، الزعيمة المؤسسة لطائفة الشاكرز الدينية في القرن الثامن عشر. 

 

Image

الدورة 50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

وتقام الدورة ٥٠ من  مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، وتشهد العروض الأولي لعدد من الأفلام العالمية، التي تتنافس علي الفوز بجوائز المهرجان.

Image

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

مهرجان تورنتو الدولي السينمائي - TIFF، هو مهرجان أفلام يعقد سنويا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية.

ويبدأ المهرجان ليلة الخميس بعد عيد العمال “أول يوم اثنين في سبتمبر في كندا”، ويستمر لمدة أحد عشر يوما، ويشارك فيه عدد من الأفلام من حول العالم.

وتعرض الأفلام على شاشات ضخمة يتم تركيبها في أماكن وسط مدينة تورونتو الكندية.
 

