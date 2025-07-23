سفير الصومال بالقاهرة يصدر بيانا عاجلا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م،

ثورة يوليو تمثل منعطفا تاريخيا في تاريخ مصر الحديث

وأعرب سفير الصومال عن خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهذه المناسبة التي تمثل منعطفا تاريخيا في تاريخ مصر الحديث، مشيدا في الوقت ذاته بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها مصر في شتى المجالات تحت قيادته.

قيادة رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعرب سفير الصومال عن خالص تمنياته لمصر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، ودوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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