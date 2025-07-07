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أخبار مصر

السيسي: ندعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن في الصومال ونشارك في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي اليوم بقصر العلمين: تطرقنا إلى مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن، حيث اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، "د. حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.
 

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