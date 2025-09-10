زراعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بـجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل خريجى دفعة 2024 /2025 كلية الزراعة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن يحيي أمين عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

حفل تخرج دفعة جديدة بزراعة القاهرة، فيتو

وأوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الزراعة من الكليات الهامة داخل الجامعة، والتي تساهم في تخريج كوادر متميزة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، موجهًا الطلاب بضرورة الفخر والإعتزاز بدراستهم داخل جامعة القاهرة العريقة التي حققت تقدمًا كبيرًا يالتصنيفات الدولية، وموجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية على مدار عدة سنوات.

حفل تخرج دفعة جديدة بزراعة القاهرة، فيتو

زراعة القاهرة نموذج رائد في التعليم والبحث العلمي

ومن جانبه، هنأ الدكتور أيمن يحيي أمين عميد كلية الزراعة، الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن كلية الزراعة بجامعة القاهرة هي أم كليات الزراعة في مصر وأفريقيا والدول العربية، وتقدم نموذجًا رائدًا في التعليم والبحث العملي وخدمة الوطن، وهي ليست مجرد مكان للتعليم فقط، بل مؤسسة عريقة تحمل رسالة واضحة وتسعى لإعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل ويساهم بفاعلية في خدمة المجتمع.

حفل تخرج دفعة جديدة بزراعة القاهرة، فيتو

ومن جهته، أوضح الدكتور سيد عبد القادر وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، أن الخريجين قد أمضوا 4 سنوات داخل أروقة الكلية، شهدوا خلالها العديد من الصعوبات والتحديات، مؤكدًا ضرورة استمرارية تواصل الخريجين بالكلية، وأن يمدوا يد العون لبعضهم البعض، وأن ينقلوا خبراتهم ومهاراتهم للطلاب الجدد ويكونوا قدوة لهم.

حفل تخرج دفعة جديدة بزراعة القاهرة، فيتو

وقالت الدكتورة نيفين بهاء طلعت وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: إن الكلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أبنائها الذين يمثلون ثمرة جهد سنوات من العمل الجاد والدراسة المخلصة، مشيرًة إلي أن المعارف والمهارات التي اكتسبها الخريجون سوف تجعلهم قادرين علي مواجهة تحديات سوق العمل وتمكنهم من المساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، موجهًة الخريجين بضرورة أن يظلوا أوفياء لعلمهم ووطنهم ويكونوا سفراء متميزين لجامعة القاهرة في كافة مواقع عملهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.