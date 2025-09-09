التونسية سيرين ميلاد تكشف عن إيقاف أغنيتها على اليوتيوب

أعلنت المطربة التونسية سيرين ميلاد، عن إيقاف أغنيتها “هدور عليك” على منصة الفيديوهات “اليوتيوب”، واتهمت المغنية جهات لم تسمّها بـ"الحرب" ضدها.

واستنكرت ميلاد ما حدث عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مؤكدة أن "الشر سهل" وأن المال قادر على فعل أي شيء، في إشارة إلى أن من يقف وراء إيقاف الأغنية دفع أموالًا لتحقيق ذلك.

وتوعدت المطربة هذه الجهات بأنهم سيظهرون مجددًا بمظهر "الضحية" أمام الناس، وهي استراتيجية اعتادت عليها، على حد تعبيرها.

وأكدت سيرين ميلاد أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي، وأنها تملك القدرة المالية على "محو قنواتهم" و"مسح أسمائهم من الإنترنت" كما فعلت في السابق مع أحد المنتجين الذي تسبب في إتلاف أعمالها، قائلة: "والله لا أخسر عليكم دينارًا، أستطيع أن أدفع أموالًا لأفور لكم قنواتكم كلها، لكن عرقي لا يسير في قذارة، بل يذهب في قطع الذهب لأمي، وهذا أفضل".

وتوعدت ميلاد بأن الأغنية ستعود مجددًا، لكنها حذرت من أن عدم عودتها سيجعلها تخوض حربًا مفتوحة مع خصومها أمام الرأي العام التونسي بأكمله.

وصرّحت بأن لديها القدرة على دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى "20 أو 30 مليونًا" من أجل حماية أعمالها، مؤكدة أنها "لا تبدأ بالشر" لكنها لا تتهاون مع من يمس كرامتها أو عملها الفني.

واختتمت رسالتها بالقول: "هذا يكفي، أنا لا أبدأ أولًا، ولكن من يؤذيني في كليباتي وعملي، وقتها أستطيع أن أفعل رد فعل حقيقي، أما باقي مهاترات إنستجرام فأنا أتجاوزها".

