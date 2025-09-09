الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة غدا ويسود طقس  حار رطب أغلب الانحاء، 
مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية  ،شديد الحرارة رطب على الجنوب،مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء

 

شبورة مائية وأمطار خفيفة، حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 10-9-2025


الطقس غدا  فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب فى اول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة  35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27 , المحسوسة 29

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة  34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 33  , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 37

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39
 

