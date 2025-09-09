الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
تموين قنا يحبط محاولة تهريب 6 آلاف لتر سولار

تموين قنا يحبط محاولة
 تمكنت مديرية التموين بمحافظة قنا، من إحباط محاولة تهريب كمية  قدرها 6000 لتر سولار قبل طرحها وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع.

وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة كافة صور التلاعب بالسلع الاستراتيجية والمواد البترولية المدعمة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التموين والدكتور محافظ قنا  لضبط الأسواق ومراقبة المواد البترولية بكافة أنواعها.

 

حماية حقوق المواطنين بقنا

 ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول المواد البترولية لمستحقيها بالسعر الرسمي المقرر، والتصدي بكل حزم لمحاولات استغلال الدعم أو الاتجار غير المشروع بالوقود.

 

جاء ذلك في الحملة التي قادها حسن القط وكيل وزارة التموين برفقته أحمد جمال، ومحمد أبو المجد رئيس الرقابة بالمديرية، وعبده حامد رئيس مكتب تموين أبنود ومفتشي الرقابة بالمديرية.

وأكد حسن القط أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة.

