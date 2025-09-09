الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
بفارق 51 مليون يورو، منتخب مصر يتفوق تسويقيا على بوركينا فاسو

 يلتقي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني مع منتخب بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب مصر حوالي 159.6 مليون يورو، بمتوسط 6.3 مليون يورو للاعب.

أما منتخب بوركينا فاسو فتبلغ قيمته السوقية نحو 108.6 مليون يورو، بمتوسط 5.4 مليون يورو للاعب.

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

 ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

 

بعثة مصر تصل بوركينا فاسو

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء الأحد، إلى بوركينا فاسو استعدادا لمواجهة منتخبها في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

كان منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الماضية على إثيوبيا بهدفين نظيفين، وهو الفوز الذي رفع رصيد منتخب مصر من النقاط إلى 19 نقطة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة.

