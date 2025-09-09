الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
غيابات بالجملة، أزمة تواجه حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات المونديال

منتخب مصر،فيتو
يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام نظيره البوركينابي على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

غيابات المنتخب عن مباراة بوركينا فاسو

ويعاني منتخب مصر العديد من الغيابات قبل الدخول في المعسكر، أبرزها محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري وإمام عاشور للإصابة.

كما يعاني منتخب مصر من غياب حمدي فتحي لاعب الوسط للإصابة في وجه القدم، واستبعاده من السفر لبوركينا فاسو، كما تجددت إصابة مهند لاشين في الظهر ويخضع لمحاولات تجهيز للحاق بالمباراة ليظل موقفه غامضا.

وبات من المؤكد أن يجري الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تعديلات محدودة على تشكيلة الفراعنة التي خاضت المباراة الماضية أمام إثيوبيا باستاد القاهرة، خاصة أن المنتخب المصري يسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لحسم بطاقة التأهل للمونديال، أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مشواره بتصفيات كأس العالم.

 

حسام حسن، فيتو
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام بوركينا فاسو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد (خالد صبحي) - محمد هاني

الوسط: محمود صابر - نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) - زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناتي أون سبورت وإم بي سي مصر 2 على الهواء مباشرة.

