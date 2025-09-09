محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس الصحراوي الشرقي (صور)

زار المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، مصابي حادث انقلاب أتوبيس النقل الجماعي التابع لإحدى الشركات الخاصة، بمجمع الأقصر الطبي، وذلك برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

مصابين حادث أتوبيس الأقصر

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، مشيدًا بسرعة استجابتهم ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية، وما يتمتع به مجمع الأقصر الطبي – الذي تم افتتاحه أمس – من إمكانات متقدمة وخدمات صحية على أعلى مستوى.

وكان في استقباله كل من الدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الطبي.

وقد وقع الحادث في نهاية محور سمير فرج على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن حالتي وفاة ونحو 15 مصابًا، وعلى الفور وجه المحافظ نائبه الدكتور هشام أبو زيد بالتوجه لمستشفى الأقصر الطبي لمتابعة حالة المصابين برفقة القيادات الأمنية المختصة.

كما انتقل اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث تابع عمليات نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة. وأوضح أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تتابع بشكل مستمر الحالات الصحية لجميع المصابين حتى تمام شفائهم، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الدولة والقطاع الصحي بالمحافظة يعملون على توفير الدعم الكامل والرعاية اللازمة لهم ولذويهم.

وفي ختام زيارته، وجه المحافظ رسالة طمأنة لأهالي المصابين، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم، داعيًا في الوقت نفسه جميع السائقين وأفراد المجتمع إلى الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح.

