تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع ضد صربيا في تصفيات كأس العالم 2026

توماس توخيل
توماس توخيل

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل المدير الفني، ضيفًا على صربيا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “راجكو ميتيتش”، معقل نادي النجم الأحمر، ضمن مواجهات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يستقر توماس توخيل على نفس الأسماء التي اعتمد عليها في المواجهة الماضية أمام أندورا ضمن منافسات الجولة الخامسة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات كالتالي.

 

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام صربيا في تصفيات المونديال

 حراس المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، مارك جويهي، دان بران، مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: إليوت إندرسون، ديكلان رايس، إبريتشي إيزي.

خط الهجوم: نوني مادويكي، هاري كين، ماركوس راشفورد.

 

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزًا في الجولة الماضية أمام أندروا بهدفين دون مقابل، على ملعب "فيلا بارك".

يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب صربيا في المركز الثاني بـ 7 نقاط.

وتضم مجموعة إنجلترا منتخبات ألبانيا (5 نقاط)، لاتفيا (4 نقاط)، وتتذيل أندروا المجموعة بلا نقاط.

 

موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم 

تنطلق مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم  في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا أمام صربيا

تذاع مباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم  عبر قناة beIN sports 2.

