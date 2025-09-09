خالد بيبو يتحدث عن صفقة زيزو ومقارنتها بانتقال إمام عاشور

تحدث خالد بيبو مدير الكرة السابق بالأهلي عن كثرة النجوم داخل القلعة الحمراء وصفقة انضمام أحمد سيد زيزو من الزمالك.

تصريحات خالد بيبو

وقال خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي من كثرة النجوم في مركز الجناح ووسط الملعب ممكن يوزع على الأندية لعيبة"



وأضاف: "الأهلي تأثر بوجود كم كبير من النجوم، الأهلى بقى عنده زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وإمام عاشور وبن رمضان ونجوم تانية كتير ولحد دلوقت الأهلي مش مستفيد حتى بـــ 50% من مستواهم، وده لأول مرة يحصل من سنين في الأهلي بضم النجوم دي"

أكمل" الأهلي أخد رقم واحد في الزمالك وهو زيزو، الأهلي خد إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي وموقف إمام عاشور مختلف عن زيزو، وزيزو كان هو نجم الفرقة بالزمالك عكس إمام الذي كان بيشارك على فترات".

