محافظ الفيوم يفتتح اليوم موسم جني القطن

يفتتح الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم،اليوم الثلاثاء، موسم جني القطن، بأحد الحقول بقرية منشاة رحمي، التابعة لمركز إطسا، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، يشارك في الافتتاح مديرية الزراعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

تضارب في أسعار تسويق القطن

كان قد شهد موسم جني القطن العام الماضي أزمة في تضارب الأسعار المحلية والعالمية، فقد تراجعت الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة لما يقارب 2000 جنيه، وكانت قد حددت الحكومة سعر ضمان 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.

وأدى هذا التضارب الي امتناع تجار القطاع الخاص عن الشراء، وتدخلت الحكومة بدعم 2000 جنيه فوق السعر العالمي لتشجيع التجار علي الشراء، وزاد من حدة المشكلة أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، اشترت 436 ألف قنطار فقط من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها الموسم الماضي.

يذكر أن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم في شهر يونيو الماضي بطلب إحاطة طلب فيه استدعاء وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام لتفسير أسباب تراجع زراعة القطن في مصر.

