الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح اليوم موسم جني القطن

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

يفتتح الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم،اليوم الثلاثاء، موسم جني القطن، بأحد الحقول بقرية منشاة رحمي، التابعة لمركز إطسا، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ،  يشارك في الافتتاح مديرية الزراعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

 

تضارب في أسعار تسويق القطن

كان قد شهد موسم جني القطن العام الماضي أزمة في تضارب الأسعار المحلية والعالمية، فقد تراجعت الأسعار العالمية عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة لما يقارب 2000 جنيه، وكانت قد حددت الحكومة سعر ضمان  10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.

 وأدى هذا التضارب الي امتناع تجار القطاع الخاص عن الشراء، وتدخلت الحكومة بدعم  2000 جنيه فوق السعر العالمي لتشجيع التجار علي الشراء، وزاد من حدة المشكلة أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، اشترت  436 ألف قنطار فقط من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها الموسم الماضي.

مياه الفيوم تنظم تدريبا علي أساسيات معالجة الصرف الصحي

محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن ويوزع 22 مفرمة لتحويل المخلفات لعلف (صور)

يذكر أن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم في شهر يونيو الماضي بطلب إحاطة  طلب فيه استدعاء وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام لتفسير أسباب تراجع زراعة القطن في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أحمد الأنصاري العام الماضى القابضة للقطن والغزل والنسيج طويل التيلة محافظ الفيوم مديرية الزراعه موسم جني القطن

مواد متعلقة

مصرع طفل دهسته سيارة أثناء الذهاب للمدرسة في الفيوم

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11-11-2024 في الفيوم

عادت للحياة، محافظ الفيوم يفتتح موسم الصيد ببحيرة قارون اليوم

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

بعد تسجيله 26.3% خلال أكتوبر 2024.. ما هو تأثير زيادة التضخم على دخل المواطن؟.. ومن هي الجهة المسئولة عن قياسه؟

جوتيريش: تطبيق القوانين الإسرائيلية على الأونروا له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين

القطن الصعيدي يعيد أمجاد فرغلي باشا، ومزارعون عن ارتفاع سعره: القطنة ما بتكدبش وجرب بنفسك (فيديو)

سيدنا يوسف عليه السلام في الحضارة المصرية

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads