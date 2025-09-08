تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي ومدير الكرة

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وأيضَا الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعبد الله شحاتة مدير العقود، وأسامة هلال مدير إدارة الإسكاوتنج، ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع الذي جاء لتحقيق المزيد من الدعم والمساندة لمدير الكرة، شرح الكابتن محمود الخطيب دور كل فرد في المنظومة مع الفريق الأول، وطالبهم بالتعاون في إطار إحترافي تحكمه اللوائح الخاصة بقطاع كرة القدم.

ورد الحضور على كافة الاستفسارات التي طرحها مدير الكرة بما يساعده على سرعة أداء عمله على الوجه الأكمل، وتذليل كل العقبات، ودعم الجهاز الفني واللاعبين للتركيز وتحقيق أفضل النتائج المحلية والقارية، وتعزيز مسيرة الفريق في المرحلة القادمة.

يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

