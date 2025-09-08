الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادات مكثفة لضمان وجبة صحية لطلاب دمياط مع انطلاق العام الدراسي الجديد

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد ياسر عمارة اجتماع موسع مع قيادات ومسؤولي التغذية المدرسية بمحافظة دمياط لمراجعة جاهزية المنظومة وضمان انتظامها منذ اليوم الأول للدراسة المقرر في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.

حضور موسع ومناقشات هامة

شهد الاجتماع حضور العميد باهي زيادة قائد منظومة التغذية المدرسية بالمحافظة والدكتورة ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والاستاذة صفاء محمود الزيات مدير ادارة التغذية بالديوان، الى جانب جميع مسؤولي التغذية من مختلف الادارات التعليمية. 

وتركز النقاش على آليات ضبط انتظام التغذية داخل المدارس مع التشديد على جاهزية اللجان واستخراج الشهادات الصحية لاعضائها والتأكد من وصول كروت التوريد لجميع المراحل التعليمية بما فيها طلاب التربية الخاصة الذين سيحصلون على وجبات مطهية وجافة.

 

 

 

إشادة بالمنظومة وتقدير رسمي

وأعرب ياسر عمارة خلال الاجتماع عن تقديره الكبير لجهود ادارة التغذية في دمياط مشيرا الى ما تحقق من انجازات ملموسة في تطوير المنظومة واعتماد الكارت الذكي بنظام POS لضمان وصول الوجبات بشكل منظم وشفاف الى الطلاب. كما وجه مجلس الوزراء رسالة شكر لادارة التغذية المدرسية بدمياط تقديرا لدورها المتميز في السيطرة على انتظام المنظومة داخل المحافظة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير وجبة مدرسية صحية وآمنة لجميع الطلاب مع بداية عام دراسي جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخراج الشهادات العام الدراسي الجديد اليوم الاول للدراسة بمحافظة دمياط بداية عــام دراسي جديد بدمياط انطلاق العام الدراسي الجديد طلاب التربية الخاصة محافظة دمياط منظومة التغذية المدرسية

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads