استعدادات مكثفة لضمان وجبة صحية لطلاب دمياط مع انطلاق العام الدراسي الجديد

عقد ياسر عمارة اجتماع موسع مع قيادات ومسؤولي التغذية المدرسية بمحافظة دمياط لمراجعة جاهزية المنظومة وضمان انتظامها منذ اليوم الأول للدراسة المقرر في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.

حضور موسع ومناقشات هامة

شهد الاجتماع حضور العميد باهي زيادة قائد منظومة التغذية المدرسية بالمحافظة والدكتورة ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والاستاذة صفاء محمود الزيات مدير ادارة التغذية بالديوان، الى جانب جميع مسؤولي التغذية من مختلف الادارات التعليمية.

وتركز النقاش على آليات ضبط انتظام التغذية داخل المدارس مع التشديد على جاهزية اللجان واستخراج الشهادات الصحية لاعضائها والتأكد من وصول كروت التوريد لجميع المراحل التعليمية بما فيها طلاب التربية الخاصة الذين سيحصلون على وجبات مطهية وجافة.

إشادة بالمنظومة وتقدير رسمي

وأعرب ياسر عمارة خلال الاجتماع عن تقديره الكبير لجهود ادارة التغذية في دمياط مشيرا الى ما تحقق من انجازات ملموسة في تطوير المنظومة واعتماد الكارت الذكي بنظام POS لضمان وصول الوجبات بشكل منظم وشفاف الى الطلاب. كما وجه مجلس الوزراء رسالة شكر لادارة التغذية المدرسية بدمياط تقديرا لدورها المتميز في السيطرة على انتظام المنظومة داخل المحافظة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير وجبة مدرسية صحية وآمنة لجميع الطلاب مع بداية عام دراسي جديد.

