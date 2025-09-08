قرار جديد في واقعة مشاجرة قائدي سيارتين بالقاهرة

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أمرت النيابة المختصة، بحبس قائدي سيارتين أجرة "ميكروباص" لقيامهما بالتعدى على سيدة وشقيقتها بالضرب، وإحداث إصابته بالقاهرة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات بسبب تعدي سائقي سيارتين أجرة "ميكروباص" على شقيقها بالضرب وإصابته بالقاهرة.

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من سائق (مصاب بكدمات وجروح متفرقة) يفيد بتعرضه للتعدي بالسب والضرب من قبل سائقي ميكروباص، وذلك إثر خلافات بينهم حول أولوية المرور.

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء على مواقع التواصل

ضبط شبكة دعارة تستخدم ناديا صحيا في أعمال منافية للآداب بالقاهرة

فيديو مشاجرة بين سائقي ميكروباص بالقاهرة 

وعقب تقنين الإجراءات،  تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط المتهمين (سائقان – مقيمان بالقاهرة وبني سويف)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

