الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
في العشرين من العمر، إسرائيل تعلن هويتي منفذي هجوم القدس

منفذي الهجوم
منفذي الهجوم

كشف جهاز الأمن الإسرائيلي "شاباك" هويتي الشابين المتهمين بشن هجوم مسلح صباح اليوم في القدس، وقال إنهما محمد طه، 21 عامًا، من قرية قطنة، ومثنى عمرو، 20 عامًا، من قرية قبية، قرب رام الله، غرب مفترق راموت، الذي شهد الهجوم.

 

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، خلال زيارة لنقاط مراقبة قرب القريتين، إنه أصدر "أمرًا بإغلاق كامل للمنطقة التي انطلق منها الإرهابيان"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف زامير أن الجيش سيواصل جهوده العملياتية والاستخباراتية "لملاحقة أوكار الإرهاب، وتفكيك بنيته التحتية ومنظميه".

 

ويُذكر أن الهجوم خلف 6 قتلى على الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة بعد الهجوم صباح الإثنين عند مفترق طرق رئيسي في القدس الشرقية، ليكون الهجوم الذي خلف أكبر عدد من القتلى منذ اندلاع الحرب على غزة.

 

وقالت، نجمة داود الحمراء، في بيان أن "فرق الطوارئ، والمسعفين أعلنوا وفاة 5 في الموقع". كما أكد مستشفى شعاري تسيديق في تحديث لمعلوماته وفاة جريح آخر، 57 عامًا، نُقل إليه في حالة حرجة مصابًا بالرصاص.

