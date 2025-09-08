أسعار سيارات سكودا كودياك 2025 خلال سبتمبر

سيارات سكودا، تراجعت أسعار سيارات سكودا خلال شهر سبتمبر الجاري، وشمل التراجع سيارات كودياك موديل 2026 بتخفيضات تصل نحو 149 ألف جنيه، مما يساهم في تنشيط حركةً البيع والشراء داخل السوق المصري.



أسعار سيارات سكودا كودياك 2026



واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجاريّة سكودا، كافه الموزعين والتجار بالاسعار الجديدة التي لحقت باسعار سيارات سكودا كودياك في مصر ونرصد الاسعار في التقرير التالي وهي:-

يصل سعر الفئة الأولى "LOFT": بسعر 2 مليون و550 ألف جنيه



يصل سعر الفئة الثانية "Lounge": بسعر غير متوافر



يصل سعر الفئة الثالثة "Suite": بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه



يصل سعر الفئة الرابعة "Sportline": بسعر 3 ملايين و299 ألفًا



أسعار سيارات سكودا كودياك 2025

الفئة الأولى "LOFT": بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه

الفئة الثانية "Lounge": بسعر 2 مليون و700 ألف

الفئة الثالثة "Suite": بسعر 2 مليون 900 ألف جنيه

الفئة الرابعة "Sportline": بسعر 3 ملايين و200 ألف جنيه

مواصفات سكودا كودياك

حصلت سيارات سكودا كودياك الجديدة لعام 2025 في السوق المصرية بمحرك TSI بسعة 1.4 لتر، يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة DSG بسبع سرعات، ينقل العزم إلى العجلات الأمامية.

وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 9.7 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 202 كلم/ ساعة.

تجهيزات السلامة والأمان في سيارات سكودا

الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية

-علوية (ستائر)، ومثبّت سرعة ومحدّد سرعة

إضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC

ونظام المساعدةعلى صعود الهضاب والمرتفعات HSA

ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS

وحسَّاسات الرُّكن الأمامية والخلفية

وكاميرا بانورامية 360 درجة

