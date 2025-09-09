الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع يضرب جميع الأصناف باستثناء الزبدية والنعومي

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 18 صنفًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، كنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 40 إلى 50 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 33 و37 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 17 و27 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 17 و27 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 40 و55 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 35 و45 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 30 و45 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 17 و27 جنيهًا.
أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 17 و27 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 35 و40 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تومي بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر مانجو كنت بين 28 و34 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر مانجو كيت بين 28 و34 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 32 و38 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

